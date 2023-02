Alex Valera: “Me he fallado muchos goles”

El delantero de Universitario de Deportes, Alex Valera, no ocultó su tristeza por el discreto partido contra Unión Comercio, pero comentó que está enfocado en el duelo contra Alianza Lima

Universitario de Deportes funcionó pero le faltó mayor claridad en el último toque frente a Unión Comercio. Y si alrededor de Ate, hay una voz autorizada para hablar de este tema, es Alex Valera: el ‘9′ hizo un mea culpa sobre la poca efectividad en el arco de Salomón Libman.

“Me he fallado muchos goles, no se me abrió el arco y ahora solo queda pensar en el partido del domingo ante Alianza Lima. En el primer tiempo, me fallé como tres goles y tengo esas jugadas en la cabeza. Solo queda seguir enfocado”, sostuvo el jugador merengue tras el partido en Tarapoto.

Más allá de ello, Alex Valera tiene claro que el objetivo es cambiar de página de inmediato. Sobre todo porque este domingo se juegan el clásico ante Alianza Lima, en el estadio Monumental. Además, tienen el respaldo de cómo iniciaron el certamen en Ate, con un 4-0 contra Cantolao (justamente el delantero fue uno de los que festejó).