Rodrygo: “Tenía todo todo listo para llegar a FC Barcelona”

Rodrygo, extremo del Real Madrid, confesó que tuvo grandes posibilidades de llegar al Barcelona.

“Yo tenía dos camisetas: una del Barça y otra del Real Madrid y tenía que elegir. Fue muy fácil para mí elegir. Pero estaba todo acordado con el Barcelona, fue una sorpresa para mí, no esperaba que el Real Madrid viniera. Fue un susto, pero luego uno de los momentos más felices de mi vida”, confesó el Rodrygo a un medio español.

Sobre el encuentro ante Liverpool, sostuvo: “Va a ser muy difícil el partido allí, ya sabemos esto. Siempre jugar contra el Liverpool es difícil, sea con afición o sin ella, pero con afición todavía más. Estamos listos, ya lo estamos preparando y esperamos hacer un gran partido”

Asimismo, se refirió a la posible llegada de Ancelotti a Brasil. “Mi relación con Ancelotti es muy buena, siempre me ayuda mucho, me pasa muchas instrucciones. He visto que están hablando de esto, pero luego han desmentido la noticia. No sé qué pasa, no hablé con él de este tema con él, pero si él va a la Selección, voy a estar muy contento también”.

Finalmente, agregó: “Pero no sé, nunca ha habido un seleccionador extranjero, sería una cosa nueva, sería muy bueno porque es un entrenador muy bueno, pero es algo que no sé. No sé qué va a pasar”.