Baldovino: “El fútbol sale perdiendo, ninguna de las dos partes sale ganando”

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación, se refirió al conflicto que hay por la televisión y señaló que no irán a huelga porque no se están vulnerando los derechos de los jugadores.

“El fútbol está perdiendo, ninguna de las dos partes sale ganando y el que pierde como siempre es el fútbol”, dijo para Radio Ovación.

Agregó: “Los que tienen que resolver este tema, que es comercial, tienen que ser los clubes con la Federación y los operadores involucrados. Nosotros estamos en la tribuna, este es un ring de boxeo, donde arriba están los clubes con la Federación, en una esquina está un operador y en la otra esquina el otro operador. Nosotros estamos junto a la prensa abajo del ring viendo la pelea porque no podemos tener una participación”.

Sobre por qué la Agremiación no decide ir a huelga comentó: “Para hacer una huelga tienes que afectar un derecho y tiene que ser real. La decisión de jugar y no jugar era de los clubes, no de los jugadores y ningún jugador de los 19 clubes se ha quejado. Nosotros no podemos trabajar sobre supuestos, tienen que ser hechos concretos”.