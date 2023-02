Ricardo Lagos: “En el Monumental siempre me fue bien”

Ricardo Lagos, lateral izquierdo de Alianza Lima, recordó cómo le fue jugando con Universitario de Deportes en el estadio Monumental

“En el Monumental siempre me fue bien y espero que eso no cambie, aquí no es quién llegue bien o mal, clásicos son clásicos”, sostuvo a las afueras del estadio de Matute.

Luego, el lateral del cuadro blanquiazul, agregó: “La semana de clásico es muy bonita, se vive un gran ambiente con todo el equipo”.