Álex Valera: “No me siento fijo en la selección ni en la U”

Álex Valera, delantero de Universitario, habló sobre su presente en cuadro ‘crema’ y en la Selección Peruana. El atacante nacional también habló sobre el Clásico Peruano ante Alianza Lima por la fecha 10 de la Liga 1 Betsson.

Sobre el Clásico Nacional por Liga 1 Betsson: “Estamos enfocados en nosotros. Vamos a trabajar el partido del clásico como sea, somos locales y tenemos que hacer una buena presentación”

Valera ya desea jugar ante Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate: “Va a ser algo bonito jugar el clásico en nuestro estadio y con nuestra gente. Va a ser un plus importante para sacar el partido adelante y para mí sería muy bonito meter un gol”

Agrego: “Para mí sería muy importante meter un gol en el clásico y estoy trabajando para eso. Entre un gol en el clásico o un gol en el repechaje, elegiría los dos”

Sobre su presente en la Selección Peruana: “Me aporta mucho jugar en la selección. Día a día trabajo para mejorar y seguir siendo llamado. Estar ahí es un objetivo que tengo siempre”

Espera que Ricardo Gareca lo convoque para así poder jugar el repechaje: “Si se da la oportunidad de ir al repechaje, voy a dejar todo por la selección. En lo personal, también haría todo por meter un gol que es lo que más quiero”

Asegura que no tiene puesto fijo en la ‘U’ y la ‘Blanquirroja’: “No me siento fijo en la selección ni en la U. Solo trabajo día a día para estar siempre en buen momento, pero no me siento fijo”