Previa: Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura

Será la decimotercera vez que Universitario enfrente a elenco de Cutervo

Este domingo 28 de abril a las 20:00 horas, Universitario jugará ante Comerciantes Unidos en el Monumental por la decimotercera fecha de la Liga 1 Te Apuesto.

La escuadra de Ate que si bien no ha perdido ningún cotejo en el torneo local, tuvo su primera derrota después de no conocerla durante el período de ocho meses, exactamente desde agosto que no perdía.

Mencionado contratiempo se dio en la Copa Libertadores ante Botafogo, rival con el perdió por el marcador final de 3-1. A causa de los sucedido el miércoles pasado, los jugadores cremas, junto con el director técnico, Fabián Bustos, y su comando técnico deberán terminar de sobrellevar el resultado adverso que obtuvieron para afrontar de la mejor manera el encuentro de este domingo, y no distraerse de la pelea por ser el primero de la tabla de posiciones.

Mientras que por el lado opuesto, el cuadro cutervino estaba en una racha importante en la que había tenido 4 partidos en hilo con triunfo; sin embargo, en los dos siguientes partidos, los cuales fueron los correspondientes a la fecha 11 y 12, no pudo conseguir ganar.

Es así que el club de “Las Águilas”, el cual viene siendo dirigido por Carlos Silvestri, jugará este próximo partido con las disposiciones tácticas que hayan planificado con Carlos Silvestri, el entrenador del equipo de Cutervo, para de esa forma poder frenar las intenciones que se tendrán en la “U” por ganar y se tenga la posibilidad subir con un empate de la octava posición (tiene 18puntos) a la séptima o con una victoria a la quinta.

