Alexander Callens de titular, New York City cayó eliminado de la US Open Cup

Alexander Callens fue titular en la eliminación del New York City ante Red Bulls New York por 3-0 en la US Open Cup. El defensor de la Selección Peruana jugó los 90 minutos y tuvo un rendimiento aceptable en este encuentro.

Con goles de Lewis Morgan, Lucas Lima y Omir Fernández anotaron en la goleada de los ‘Toros’ por 3-0 en el derbi de New York. Ahora los Red Bulls jugarán su sexta semifinal de su historia en está competición. Como se sabe, Callens fue campeón de la MLS con su equipo y tuvo una racha buena, ya que no perdía hace varios partidos hasta que llegó el derbi.

Ahora el rival de los Red Bulls en las semifinales de la US Open Cup será el ganador del duelo entre Orlando City y Nashville que se enfrentarán el próximo miércoles.