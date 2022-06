Tito Chumpitaz: “Si Gareca no logra quedarse, ahí vemos a Juan Reynoso y Roberto Mosquera”

Tito Chumpitaz, director técnico de menores, habló sobre la posible continuidad de Ricardo Gareca como DT de la Selección Peruana

Tito Chumpitaz, director técnico de menores, habló sobre la posible continuidad de Ricardo Gareca como DT de la Selección Peruana. Además confesó si el ‘Tigre’ no se queda en la ‘blanquirroja’ hay varias opciones de cambio como Roberto Mosquera y Juan Reynoso.

“Yo creo que se debería quedar. Hay una química con Perú, tiene buena química con los jugadores. Nadie es imprescindible. Si Gareca no desea quedarse y necesita un descanso, bien por él. Creo que Perú debe seguir trabajando en recuperar la esencia del futbolista peruano. Si Gareca no logra quedarse, ahí vemos a Juan Reynoso, a Roberto Mosquera que son los dos que están haciendo las cosas bien”, comentó Chumpitaz en Radio Ovación.

Por otro lado, explicó como es la gran diferencia del fútbol de menores peruano con otros países: “Nosotros mantenemos una brecha de trabajo con los demás países. Mientras los otros ven el fútbol de menores como una inversión, nosotros lo vemos como un método de ganancia, de cobros. Son clubes muy contados los que apuestan por los chicos. No logramos alcanzar a los equipos de potencia como Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador”.

Finalizó su entrevista señalando el gran impacto de la pandemia en las categorías no profesionales: “No se exporta porque no le estamos dando la importancia debida, los minutos. La pandemia ha dejado un caos total al fútbol peruano, ha cortado dos generaciones: la 2001 y la 2002. No hemos podido detectar a los talentos para que lleguen a esa instancia trabajados”.