Alexander Callens ganó el titulo con su equipo el New York City

Este año será el que quedará en el recuerdo para Alexander Callens y no solo por su debut en los compromisos oficiales con la Selección Peruana, sino que también porque alcanzó tocar la gloria por primera vez, después de coronarse como campeón con su equipo el New York City en la MLS 2021.

El defensa de la Selección Peruana jugó toda la definición del título ante Portland Timbers donde juega Andy Polo, marcando el penal decisivo. Esto luego de que su club se complicó en los últimos finales del tiempo regular.

El primer gol del duelo fue para los neoyorquinos, al minuto 41 por intermedio del argentino Valentín Castellanos. Fue un centro perfectos de su compatriota Maximiliano Moralez, quien encontró dar un cabezazo al atacante de 23 años. El remate contó la complicidad del arquero Steve Clark.

En el momento en el que todo hacía ver que el NYC ganaría su primer título de la MLS, apareció Felipe Mora a los 94′ para marcar el 1-1.

En los suplementarios, ambos equipos no quisieron arriesgarse mucho por lo que no sacaron diferencias, llegando hasta la definición de penales. El rival Portland Timbers comenzó fallando y no se pudo reponer, pese al error de Alfredo Morales.

Todo quedó a cargo de Alexander Callens, encargado de cerrar el torneo. Tal y como sucedió en la final de la Conferencia Este, el ex Sport Boys no falló y coronó a su equipo campeón.