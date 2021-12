Juan Vargas reveló que ya no tiene comunicación con Farfán ni Guerrero

El popular ‘Loco’ Vargas conformó el grupo de referentes de la Selección Peruana a lado de Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro, denominados los ‘cuatro fantásticos’, lo que no se sabe es que pasó después.

Si bien es cierto, el ex jugador de Universitario afirmó que desde que no es llamado para jugar en la escuadra nacional, ha dejado de hablar con la ‘Foquita’ y el ‘Depredador’, asegurando que, en varias oportunidades quiso buscar una explicación de su alejamiento.

“Yo quisiera buscar una explicación a raíz de todo eso, pero he mandado varios mensajes y no he tenido respuesta. Ya no es la relación que teníamos nosotros. Éramos muy buenos amigos. De repente me equivoqué, de repente hemos sido muy buenos compañeros porque compartíamos, teníamos reuniones y salíamos juntos, pero se acabó. El motivo no lo sé. Algún día se sabrá”, indicó.

Del mismo modo, resaltó que los denominados ‘4 fantásticos’ se desactivaron, sin embargo, mencionó que si en algún momento se los cruza por las calles, no dudaría en saludarlos. “Prácticamente los cuatro fantásticos se desactivaron. Si algún día me los cruzo o algo nos saludaremos”, señaló.

Por último, Juan Manuel Vargas reveló que, actualmente, habla con varios jugadores de la actual selección como Cueva, Carrillo y Advíncula, es más, reveló que en varias oportunidades les han regalado sus camisetas.

“Yo hablo con la mayoría de los que estaban en la selección, incluso me mandan sus camisetas. Hablo con Cueva, Carrillo, Yotún, y Advíncula, pero con los otros no”, sentenció.