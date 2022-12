Alexander Callens: “Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Alianza Lima, al menos una vez, y luego retirarme en Sport Boys”

El central de la Selección Peruana, Alexander Callens, reveló que le gustaría retirarse en Sport Boys, club donde se formó y debutó de maneral profesional. Así mismo, el zaguero confesó que antes ir al Callao, le gustaría vestir la camiseta de Alianza Lima.

“Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Alianza Lima, al menos una vez, y luego retirarme en Sport Boys, eso siempre lo he dicho”, aseguró el central para el programa ‘La Lengua’.

Además, Callens reveló que está en uno de los mejores momentos de su carrera: “Me gustaría volver (a Europa), soy muy competitivo. Estos últimos años en el fútbol lo estoy disfrutando mucho más. Lo estoy disfrutando más que cuando tenía 20 años. Creo que el plus fue la Selección Peruana. Ahí fue donde me di cuenta en qué nivel estoy”.

Una de las jugadas que más se le aplaudió a Alexander Callens en la selección peruana, sin dudas, fue la vez que se interpuso con un quite a Lionel Messi: pasó en el partido contra Argentina en octubre del 2021 por las Eliminatorias a Qatar. Fue en una acción en la que el mediocampista campeón mundial aprovechó un pase y empezó a desbordar, pero el defensa nacional emprendió veloz carrera con desventaja y logró arrebatarle el balón a la ‘Pulga’ rechazándola fuera del campo.

“Cuando me ‘barro’ con Messi, solo me dejé llevar. Pensé que Messi estaba en ‘off side’ porque estaba atrás, pero lo estaban habilitando. Y de repente empiezo a correr al 100 por 100 y mientras corría pensaba en si me barro me van a sacar a amarilla y si no me va a encarar, tenía que elegir”.