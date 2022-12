Osama Vilanladen seguirá defendiendo a Unión Comercio en la Liga 1 2023

Unión Comercio confirmó la continuidad de Osama Vinladen para encarar la próxima temporada de la Liga 1. El futbolista nacional continuará bajo las órdenes Jesús Oropesa, quien se encuentra armando un plantel competitivo en el regreso del ‘Poderoso del Alto Mayo’ a la máxima división del fútbol peruano.

Es preciso recordar que, durante el 2022, Osama Vinladen Jiménez López disputó 18 partidos en la Segunda División del Perú, popularmente conocida como Liga 2, y convirtió un tanto (triunfo 4-0 ante Comerciantes Unidos). Además, el atacante jugó el partido de ida por la Revalidación ante Ayacucho FC en Tarapoto.

Hace unos años, Osama Vinladen acaparó las principales portadas de los diarios deportivos del mundo por su peculiar nombre. “Mis amigos se burlaban, pero yo lo tomaba con tranquilidad. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Pensé en cambiarme el nombre, pero ahora estoy tranquilo “, indicó en una entrevista con Què T’hi Jugues de Ser Catalunya (España).

“Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña”, agregó el jugador. “Cuando Osama Bin Laden tumba las Torres Gemelas estaba de moda el nombre y yo nazco el 7 de octubre de 2002. Estaba de moda el nombre. No hay más gente que se llame así. Es extraño, pero me parece normal para mí, ya he pasado por esta situación y me parece normal”, finalizó.