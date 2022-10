Alexis Blanco: “Hoy priorizo mi familia e igual me voy contento pues es un triunfo importante”

Alexis Blanco disputó su último partido con Sport Boys y lo hizo anotando el gol triunfal sobre Alianza Atlético. El atacante cuenta las razones de su despedida del equipo rosado. Sport Boys jugó con nueva indumentaria como homenaje al Señor del Mar en la fecha 14 del Torneo Clausura.

En Sport Boys se alzaron con el triunfo 2-0 gracias a Luis ‘Cachito’ Ramírez a los 25′ del primer tiempo. El volante rosado tomó un rebote en el área ‘churre’, remató, y dejó sin opcionees al portero Diego Penny.

Posteriormente, en la segunda mitad, el elenco rosado del Boys estiró la diferencia por medio del delantero Alexis Blanco. Cobró un penal en el 90’+2, el cual cambió por gol.

“Hoy priorizo mi familia e igual me voy contento pues es un triunfo importante. Sé que los chicos sacarán el momento adelante”, aseguró a un medio local. Luego agregó: “El tiempo no perdona y ahora priorizo a mi familia. Me voy contento porque celebré un triunfo importante. Sé que mis compañeros sacarán esto adelante”.

Finalmente, contó cómo vivió la celebración de su anotación. “El abrazo con mis compañeros simboliza que estamos juntos y siempre lo estuvimos. Cuando las cosas no salieron. Hoy demostramos que somos un grupo. Me llevo grandes amigos”. La ‘Misilera’ sumó tres puntos que le permiten soñar con cerrar de la mejor forma el presente campeonato y a la espera que no le sigan quitando puntos.

Redactor: Diego Pecho