Alexis Cossio: “Nos va a tomar súper motivados a los dos equipos por las ganas de iniciar el campeonato de la mejor manera”

Alexis Cossio, defensor de Carlos Mannucci, habló con un medio deportivo sobre cómo toman el inicio del torneo en lo que será su debut en cancha luego de la complicada jornada anterior en la que no pudieron jugar.

“Nos va a tomar súper motivados a los dos equipos por las ganas de iniciar el campeonato de la mejor manera. La fecha anterior no fue de la manera que todos queríamos, pero ahora va a ser un lindo partido para nosotros y esperemos comenzar bien el torneo”, señaló.

Además, dio un adelanto de lo que vienen trabajando. “Somos un equipo que en lo grupal está tratando de crecer, de afianzarse de la mejor manera. Estamos tratando de exigir mucho el ritmo, de que la gente se sienta identificada con nosotros”.

Por otro lado, analizó a Sporting Cristal, su rival de turno, y aseguró que sí celebraría en caso de anotar un gol a pesar de haber sido formado en las divisiones menores, recalcando que el respeto siempre está presente.

“Cristal ya tiene un ADN que es jugar bien, imponer el estilo de juego. Por lo que se vio en la presentación, trata de poner un poco más de intensidad. Soy de las personas que piensan que por celebrar o no un gol, no quiere decir que le faltes el respeto a la institución. Hoy me debo a Mannucci y los goles se celebran”, concluyó.