Joao Félix: “Vinícius no provoca; quizás lo critican porque es mejor que los demás”

El nuevo delantero del Chelsea, Joao Félix, habló acerca de las críticas que viene recibiendo su amigo Vinícius Júnior. El jugador portugués se mostró en contra de los actos de racismo que viene sufriendo el extremo del Real Madrid.

“Vinícius no provoca; quizás lo critican porque es mejor que los demás. Tiene drible, regate, es rápido, mete goles y da asistencias, está en un gran momento y parece que toda la gente está en contra de él. Soy su amigo y me gusta cómo juega. Es su fútbol, es un fútbol divertido y no entiendo las críticas. Es una pena que siga el tema de racismo. Espero que siga conservando su estilo”, aseguró Joao Félix.

Además, el portugués dio detalles acerca de su salida del Atlético Madrid: “Ya buscaba cambiar de club hace un tiempo. Fue difícil adaptarme a la forma de jugar del Atlético. Intenté e intenté, pero no pude, por eso creo que mi salida fue buena tanto para mí, como para ellos. Simeone es un entrenador muy bueno, tiene su forma de ver el fútbol. A algunos les gustará y a otros no. Tiene virtudes y eso lo hace un gran técnico. No me arrepiento de haber fichado por el Atlético en su momento”, finalizó.