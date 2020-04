Alfageme: “El sueldo no se toca”

Volante de la ‘U’ pide que se respete el contrato, y si no hay plata esperará, señala

En la FPF y en Alianza se han realizado rebaja de sueldos por el tema del COVID-19. En la ‘U’ se viene estudiando el tema, Alfageme se pronunció al respecto señala que hay contratos y eso se tiene que cumplir.

“He escuchado que se van a juntar con Agremiación y FPF. El sueldo no se toca, lo que está estipulado se tiene que cumplir, si hay demora, no tengo problema en esperar. Pero no pueden chocar con el dinero, es como quitarles algo a mi esposa e hijas. He visto que en Europa se ha reducido el sueldo, pero ellos cobran demasiado, yo me conformó con que me den el 10 por ciento que ellos ganan”, manifestó en Movistar Deportes.

‘Alfa’ indicó que hay un poco de preocupación, y es que, si no reinicia el torneo, se quedarán sin trabajo. “El jugador también se preocupa por los sueldos. Tenemos contrato firmado y establecido, esperamos que eso se cumpla. No nos conviene la cuarentena”, acotó.

El volante también confirmó que Carvallo es quien conversa con la administración, y el portero les avisará sobre cualquier cosa que suceda. “De momento, hay tranquilidad porque se ha pagado el mes de marzo. Estamos al día”, apuntó. Por último, espera que el virus se termine pronto para que todo vuelva a la normalidad.