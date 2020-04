Santillán: “Mi punto débil es por elevación”

Lateral izquierdo reconoce que su problema son las pelotas aéreas

Desde que llegó a la ‘U’, Iván Santillán ha cumplido con su labor, y se ganó el puesto de titular. El defensa contó que, hace tres años, cuando estaba en Real Garcilaso, Alianza Lima con Bengoechea lo buscaron.

“Alianza me quiso, pero no se dio, me quede en Garcilaso, todo quedó en conversación”, dijo Santillán, quien en ese tiempo fue uno de los mejores del torneo. El popular ‘León’ reconoce que llegó al más grande del Perú, y confía en seguir mostrándose, pues le da opciones de ser convocado a la selección.

Eso sí, Santillán confesó que Goyo Pérez le dijo que debe mejorar unas cosas. “El profe me dijo que cuide mi zona, porque me gusta mucho atacar. También buscó mejorar la marca porque me cuestan las pelotas aéreas”, acotó