Rebagliati: “No se ha operado, esta haciendo otro tratamiento”

Esta semana Christian Cueva fue visto en las instalaciones de la Videna, tras ello, Diego Rebagliati comentó sobre la situación del ’10’.

Durante el anuncio de un nuevo partido amistoso de la selección peruana previo a la Copa América, se observó a ‘Aladino’ trabajando en la recuperación de la lesión en los ligamentos cruzados junto al entrenador Jorge Fossati.

A pesar de que se esperaba que el exjugador de Alianza Lima se sometiera a una cirugía, el comentarista deportivo Diego Rebagliati ofreció información sobre la situación de Christian Cueva y desmintió los rumores de que había sido operado.

En la emisión del programa ‘Al ángulo‘, Rebagliati reveló que Cueva ha estado entrenando en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol desde el lunes y continuará haciéndolo durante las próximas tres semanas.

“Tenemos información sobre Christian Cueva, quien entrena en La Videna desde el lunes y seguirá haciéndolo durante las próximas tres semanas“, comentó.

Además, Rebagliati aclaró que el talentoso jugador no se ha sometido a ninguna intervención quirúrgica en Barcelona. En su lugar, está siguiendo un tratamiento innovador recomendado por sus médicos.

“Christian Cueva no ha sido operado y, según su representante, está siguiendo un tratamiento innovador. No tengo detalles sobre el tratamiento, pero lo cierto es que no ha sido operado. Desconozco cuánto tiempo tomará su regreso a las canchas. Lo que sí sabemos es que estuvo en Barcelona, sigue un tratamiento recomendado allí y estará trabajando tres semanas en La Videna“, explicó.

Recordemos que Christian Cueva sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla en 2023 durante su tiempo en Alianza Lima.