Manco: “Yo voy a dejar el fútbol, no voy a esperar que él me deje”

Tras su regreso a la Liga 1 defendiendo los colores de Unión Comercio para salvar al club del descenso, Reimond Manco brindó declaraciones.

Reimond Manco, exjugador de Alianza Lima, vestirá la camiseta de Unión Comercio, que participa en la Liga 1 Te Apuesto, a pesar de las críticas recibidas, mostrando un alto nivel de motivación.

En una entrevista con la cuenta de Instagram de Apuesto.com, Manco explicó su elección y compartió sus planes futuros en cuanto a su carrera deportiva.

“La gente dice ‘Ya está viejo’. Muchos críticos como suele haber. Siempre dije que era un retiro momentáneo. Tenía muchas cosas en la cabeza, el fallecimiento de mi padre me pegó muy duro”, declaró el exseleccionado nacional.

Además agregó lo siguiente: “No sé si sea la última oportunidad. Voy a jugar hasta que el cuerpo me dé. Obvio, yo voy a dejar el fútbol, no voy a esperar que él me deje”.

Recordemos que Unión Comercio se encuentra en los últimos puestos de la tabla del Torneo Apertura, y con la incorporación de Manco, el equipo de Tarapoto aspira a mejorar su posición en la tabla.

Podrías leer:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.