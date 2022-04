Alfonso Barco: “Me siento con mucha más confianza”

Alfonso Barco, mediocampista de Universitario de Deportes, confeso que la competencia en el once ‘merengue’ es bastante peleada

Alfonso Barco, mediocampista de Universitario de Deportes, confeso que la competencia en el once ‘merengue’ es bastante peleada. El volante crema, señaló también que ahora se siente más cómodo y sereno en el equipo.

Se mostró muy feliz por la última victoria ante ADT por la fecha 8 de la Liga 1 Betsson: “Mis compañeros están compitiendo muy bien, lo más importante es sacar los tres puntos, independientemente del que juegue”, declaró el futbolista de 20 años.

Asegura que está mejor anímicamente y tiene más confianza en el cuadro crema 2022: “Todos hemos ido mejorando partido a partido. Personalmente, me siento con mucha más confianza. No voy a mentir que en la ‘Noche Crema’ sentí un cambio abismal, pero la presión se ha ido apaciguando, y ahora me siento más cómodo y sereno a la hora de afrontar los partidos”.

Sobre el cariño del hincha crema, Barco señalo: “Creemos en la responsabilidad que tenemos con los hinchas. Confiamos en la capacidad del equipo y no me cabe la menor duda que luego de la última victoria, estamos con los mejores ánimos de cara al duelo del domingo”.