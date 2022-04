Sporting Cristal marcha noveno en el Apertura 2022 a seis puntos del líder Binacional que comanda con 18 unidades.

César Vallejo se llevó una victoria clave contra Sporting Cristal a pesar de jugar con nueve jugadores durante parte del partido. Es por ello que tras lo ocurrido habló el técnico de los Rimenses, Roberto Mosquera.

“Nos llenamos de ansiedad y no pudimos resolver. Los libros del fútbol dicen que, cuando tienes dos jugadores más, tienes que aprovechar esa superioridad. No nos dejamos estar, al contrario, le pusimos demasiada adrenalina. De esos que pasan una vez en tu carrera”.

Comentó Mosquera en rueda de prensa.

En esa línea, añadió: “No es lo peor que me ha pasado, pero no es grato, es incómodo, pero el campeonato sigue y tenemos que mirar para adelante. Mañana conversaremos en extenso, mi primer sentir es que nos llenamos de responsabilidad, no nos dejamos estar en el sentido que bajamos los brazos, al contrario subimos demasiado los brazos, le pusimos demasiada adrenalina, y es un partido atípico, y nos pasó ahora”.

Finalmente, aseguró que no hay una gran plantilla para pelear por títulos: “Al comienzo de año dijimos que la plantilla era corta y de hecho por eso también la inclusión de Castillo en la defensa. No había el presupuesto para una plantilla más amplia. Mañana en Lima conversaremos y cerraremos el tema de hoy para pensar ya en Chile”.