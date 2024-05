Alianza dará pelea

Ya está en Brasil y Restrepo baraja este once

Con el objetivo de buscar la hazaña, el plantel de Alianza Lima se encuentra en Brasil para jugar mañana ante Fluminense por la última fecha del grupo A de la Copa Libertadores.

Para este encuentro, el equipo blanquiazul no podrá contar con su arquero titular Ángelo Campos ni con el defensa panameño Jiovany Ramos, quienes se encuentran lesionados, así como tampoco con el volante uruguayo Sebastián Rodríguez, quien quedó inhabilitado por acumulación de tarjetas amarillas.

Alianza Lima buscará el triunfo ante el poderoso equipo brasileño para poder acceder a octavos de final de la Copa Libertadores siempre y cuando Cerro Porteño y Colo Colo empaten.

De no conseguir una victoria, el equipo íntimo aún podría clasificar a la Copa Sudamericana siempre y cuando empate y haya un ganador en el otro choque del grupo entre paraguayos y chilenos.

Si bien resulta algo prematuro anunciar el posible once que podría iniciar las acciones ante el ‘Flu’, es muy probable que Alianza Lima juegue con Saravia en el arco; Zambrano, Garcés y Freytes en defensa; Serna, Cabellos, Arregui, Castillo (Neyra), Lagos; Barcos y Waterman.

“Tuve discusiones con Chicho Salas”. Christian Cueva se refirió a lo que vivió en tienda grone en el 2023

Christian Cueva reveló detalles inéditos sobre lo que fue su último paso por Alianza Lima, en el 2023. En una reciente edición del podcast Enfocados, de los exjugadores Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ‘Aladino’ confesó que le dolió mucho haberse lesionado y no haber jugado en un gran nivel en el club del cual es hincha. Además, señaló que tuvo discusiones con el entrenador de ese entonces, Guillermo Salas, y con uno de los delanteros del plantel del año pasado (no se especificó su nombre). Al final, el futbolista respondió si le gustaría regresar algún día a La Victoria.

“Pasaron situaciones que no me gustaron. De repente uno lo tuvo que hablar en su momento en cuatro paredes. Se los dije tal cual. Igual les deseo lo mejor. No (se comportaron), para nada. Si yo venía con la pata en alto hubiera sido diferente. Ellos saben quiénes son”, apuntó.