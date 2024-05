Guerrero: “Yo nunca he cerrado las puertas de Alianza”

El actual jugador de la UCV, Paolo Guerrero, mencionó el tema de Alianza Lima y aseguró que conserva la esperanza de estar en la institución.

La historia entre Paolo Guerrero y Alianza Lima añade un nuevo episodio. En una reciente entrevista, el delantero peruano, junto a su pareja Ana Paula Consorte, habló sobre su presente deportivo, afirmando que se encuentra en excelente forma y expresando nuevamente su deseo de regresar al equipo íntimo.

Ana Paula Consorte, influencer brasileña, estrenó su canal de YouTube entrevistando al máximo goleador de la Selección Peruana. Durante la entrevista, los seguidores de Guerrero, de 40 años, le hicieron varias preguntas, incluyendo si aún sueña con jugar en Alianza Lima.

“Yo nunca he cerrado las puertas de Alianza. Soy hincha de Alianza con mucho orgullo, y eso nunca cambiará. Para mí, sería un sueño volver a Alianza Lima después de tantos años. Llegué con 7 años y me fui con 17. ¿Quién no querría volver a Alianza? Pero eso no depende de mí. Si Alianza Lima me quiere, estaré dispuesto. Ahora me siento bien, muy bien“, respondió Guerrero sobre un posible regreso al club de sus amores.

Aunque actualmente el futbolista juega para César Vallejo, su amor por Alianza Lima es indiscutible y espera poder vestir nuevamente la camiseta blanquiazul en el futuro. No obstante, el panorama es complicado para el Torneo Clausura, ya que el equipo dirigido por Alejandro Restrepo recuperará a Pablo Sabbag y cuenta con Hernán Barcos, Jeriel De Santis y Víctor Guzmán como opciones en el ataque.