Alianza está en cuidados intensivos

Boys, jugando un buen partido, le ganó 2-0 con goles de Sebastián Penco y lo dejó a tres puntos de zona de descenso.

Hace 20 años, era normal ver a estos dos equipos luchando el campeonato, ya que siempre peleaba la punta y por aquel tiempo, el fútbol peruano sonreía. Hoy en día, es lo contrario, pero el que gana, siempre tiene motivos para festejar y el que pierde, para llorar. Eso pasó en el estadio Alberto Gallardo, pues Sport Boys le ganó 2-0 a Alianza Lima con doblete de Sebastián Penco y aseguró la permanencia. Por el otro caso, como se puede leer en las líneas anteriores, los victorianos lloran, pues están a tres puntos de caer en zona de descenso.

El partido fue luchado, aunque hubo más actitud por el lado de Sport Boys, ya que los chalacos salieron a jugar una final ante un cuadro victoriano que no funcionaba y carente de ideas. Por ello, el gol de los rosados no tardaría en llegar, Sebastián Penco a los 9 minutos del primer tiempo, recibiría un buen pase de Claudio Torrejón en profundidad y anotaría en un mano a mano con Leao Butrón.

Los grones tenían la pelota, pero sin profundidad, sin ningún tiro al arco y esto lo leyó muy bien Boys, que estaba en modo Rocky que dice “golpéame, me cubriré hasta que te pueda noquear”, en ese plan estuvo el cuadro rosado, hasta que se le dio. En un descuido de la defensa de Alianza, Alberto Rodríguez le hizo un penal infantil a Jesús Chávez. Sí, Alianza había sido el boxeador que se descuidó y recibió el golpe de nocaut. Penco convertía la pena máxima y poco pudo hacer Alianza para revertir la situación.

En el segundo tiempo, Alianza intentó por todas partes, pero no pudieron evitar la derrota. Carlos Ascues se falló una clara y también se salvó de una expulsión al meterle una patada sin pelota a Quintanilla, le perdonaron la vida.

Con esta victoria, Sport Boys no solo se salva oficialmente del descenso, sino que se pone a dos puntos de la punta del Grupo B, de ganar sus dos partidos (Ayacucho y Vallejo), sería el ganador de su grupo. Queda esperar.

ALIANZA LIMA 0

Leao Butrón

Kluiverth Aguilar

Alberto Rodríguez

Aldair Salazar

Alexi Gómez

Carlos Beltrán

Josepmir Ballón

Carlos Ascues

Oslimg Mora

Beto Da Silva

Patricio Rubio

DT: Daniel Ahmed

SPORT BOYS 2

Jhonathan Medina

Manuel Tejada

Benjamín Ampuero

Paolo de la Haza

Pedro García

Jean Tragodara

Claudio Torrejón

Claudio Villagra

Piero Ratto

Jesús Chávez

Sebastián Penco

DT: Teddy Cardama

ÁRBITRO: Edwin Ordoñez

GOLES: Sebastián Penco 9’ 43’ (SBA).

CAMBIOS: Miguel Cornejo x Alberto Rodríguez, Joaozinho Arroé x Oslimg Mora, Sebastián Cavero x Beto da Silva, Anthony Rosell x Alexi Gómez (AL). Hansell Riojas x Manuel Tejada, Yordán Quintanilla x Claudio Villagra, Luis Ramírez x Jesús Chávez, Adán Balbin x Jean Tragodara, Eduardo Uribe x Piero Ratto (SBA).

TA: Alberto Rodríguez, Carlos Ascues (AL). Claudio Villagra, Piero Ratto (SBA).

ESTADIO: Alberto Gallardo

LA PALABRA

DANIEL AHMED (DT Alianza Lima):

“Debemos revertir esta situación. Es Alianza, es un equipo grande, tiene que estar acostumbrado a la victoria. El miércoles es nuestra próxima batalla. Dios nos está ayudando porque los otros dos equipos no ganaron, pero no podemos depender de otros. Solo tenemos tres puntos de ventaja. Somos hombres, ya no somos niños, tenemos que afrontar las acciones y pelearlas. Acá no hay que ocultar ni esconder nada, estamos en una situación difícil”.

LEAO BUTRÓN (Alianza):

“Somos los que decidimos dentro del campo, los que damos los malos pases, estamos en una situación complicada. No debemos tener miedo de cometer errores, acá los únicos responsables de este mal momento somos nosotros mismos y tenemos que sacarlo adelante. Tener unos bien grandes, bien puestos. Si tenemos que cagarla, la cagamos y listo, pero tenemos que hacerlo con una buena ostra bien grande, y no tener miedo a nadie. Uno tiene que morir de pie siempre”.

SEBASTIÁN PENCO (Boys):

“Hicimos un partido muy inteligente, necesitábamos ganar de buena manera, hoy lo hicimos y nos sacamos la presión del descenso. El primero fue un bonito gol, pude definir cruzado. En el penal tuve confianza, la semana pasada me tocó errar pero me tenía mucha fe y por suerte entró. Por momentos jugamos un partido muy inteligente, los lastimamos y después supimos sostener el partido”.

DATO: HACE 10 AÑOS NO LE GANABA

Tuvieron que pasar diez años para que Sport Boys vuelva a vencer a Alianza Lima. Aquella vez, fue en el 2010, el resultado terminó 2-1 en el Callao. Los goles rosados fueron de Albarracín y Mariño. Descontó Ovelar. En la imagen, se muestra al ‘Búfalo’ Ovelar, siendo marcado por Alexander Callens, quien era un joven de 17 años.