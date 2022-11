Alianza Lima femenino gana títulos del Torneo Clausura en categorías menores

El club Alianza Lima sigue dando cátedra en el fútbol femenino peruano y consiguió el campeonato del Clausura en las categorías Sub18, Sub16 y Sub14

Las categorías Sub 18, Sub 16 y Sub 14 de Alianza Lima se consagraron campeonas del Torneo Clausura de la Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil Femenino. Estos excelentes resultados solo reflejan el gran trabajo que viene realizando el club íntimo con las divisiones femeninas.

La categoría sub-18 empató 2-2 frente a Sporting Cristal con goles de Yamile Sánchez y Elsa Tapulima y se consagró con el título del Clausura. Ahora, ambos equipos se enfrentarán nuevamente la próxima semana para definir al campeón de la Región Lima, esto debido a que el conjunto celeste ganó el Torneo Apertura. El equipo que resulte ganador de este encuentro será el campeón de la región Lima y enfrentará a Junín por el Torneo Interregional.

Por otro lado, las chicas de la Sub 14 vencieron por 2-0 a Sporting Cristal con anotaciones de Brigget Vásquez y Micaela Campoblanco para quedarse con el título del Torneo Clausura. Ellas volverán a enfrentar a las celestes, que se quedaron con el Apertura, para definir al representante de la Región Lima.

Finalmente, la categoría Sub 16 se consagró campeón del Clausura luego de vencer a la Universidad San Martín por 4-0. Fabiana Hernández se hizo presente en 3 ocasiones; mientras que Lucerito Huamán venció el arco rival en una ocasión. Las chicas, al ser campeonas del Apertura y Clausura, clasificaron de manera directa al Torneo Nacional y definir al mejor equipo.