Baldessari: “A veces veo a este Sporting Cristal y es un equipo sin alma, muy frío”

Horacio Raúl Baldessari, ex jugador de Sporting Cristal, se refirió a la derrota de los celestes frente a Melgar el último domingo, criticando duramente al plantel de Roberto Mosquera

Horacio la “Pepa” Baldessari puso el grito en el cielo luego de la actuación de Sporting Cristal ante Melgar, choque que apagó sus aspiraciones de obtener la estrella número 21 en su historia.

“A veces veo a este Sporting Cristal y no entiendo nada porque es un equipo sin alma, muy frío. El solo hecho de entrar a la cancha y ver el recibimiento, tienes que morirte dentro, pero estos chicos no sé qué tiene, no hay nada”, dijo Baldessari para Radio Ovación.

“Ponía a jugadores como Yotún y Buonanotte y el equipo apelaba al pelotazo y ellos veían pasar por arriba la pelota. Cuando la tenían jugaban para atrás. Tengo mucha decepción, siguieron alentando”, mencionó.

“En 90 minutos llegamos dos veces al arco, un tiro al palo que fue posición adelantada y un gol anulado, después no pateamos un tiro a la portería. Y yo decía, Roberto, por favor, ilumínate”, indicó el ex jugador argentino.

“La hinchada de Cristal es educada. Entiendo que los dueños del club son empresarios, pero las cosas no se pueden manejar así”, sostuvo.

Redactado por: Miguel Casana