Alianza Lima: No se quedan callados

Director deportivo confirmó que presentaron reclamo a la Conmebol tras anularse gol de Barcos

Alianza Lima no pudo de local ante Colo Colo e igualó 1-1 por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Tras este resultado, el director deportivo, Bruno Marioni reveló a través de una entrevista que la institución blanquiazul presentó un reclamo oficial a la Conmebol luego de que el VAR anule el gol que anotó el delantero Hernán

Barcos en el segundo tiempo y que pudo cambiar la historia del partido.

“No estamos de acuerdo con lo que se decidió en el VAR, hemos mandado un reclamo a CONMEBOL. Creemos que Franco Zanelatto estaba habilitado, tenemos cámaras que así lo muestran. Queremos generar un precedente. La tecnología no se equivoca, se equivocan los seres humanos que manejan la tecnología. Hay un error gravísimo que nos perjudicó muchísimo”, sostuvo Marioni para el programa ‘Estudio Fútbol’ de A Presión.

Bajo ese contexto, no dudó en valorar el trabajo que tuvo el plantel frente a la escuadra chilena y sostuvo que buscarán la clasificación en Río de Janeiro: “Nos quitó la posibilidad de seguir soñando como se lo merecía el pueblo aliancista. Habíamos hecho un gran partido en el que un equipo importante de Sudamérica con un presupuesto mayor al nuestro se vio sometido a un equipo que dentro de la cancha mostró superioridad, es mi opinión. A partir de eso enviamos un reclamo”, sentenció.

No es tan grave. Campos reveló sobre la lesión que sufrió ante Colo Colo

Alianza Lima no solo sufrió el doloroso empate ante Colo Colo por Copa Libertadores, sino que tuvo que ser reemplazado de urgencia por Franco Saravia ante una dura lesión que sufrió en Matute tras el tanto que le convirtió Arturo Vidal.

En entrevista con Gol and Gol, Campos alivió a los aficionados al revelar que el desgarro en su rodilla realmente no es tan grave como se pensaba inicialmente. “Son cosas del fútbol. Así que no ha sido de la gravedad que parecía, gracias a Dios, pero igual las cosas son de descansar unos meses”, puntualizó.

Por su parte, Alianza Lima publicó el parte médico de sus tres jugadores lesionadores: Gabriel Costa, Jiovany Ramos y Ángelo Campos. En el caso de Costa, tuvo una lesión de cartílago; mientras que Ramos y Campos tienen esguince del ligamento.

