Reclamo a la vista: Alianza Lima presentó queja por gol anulado

Tras el empate 1-1 ante Colo-Colo, Alianza Lima mencionó que uno de los goles anulados debió ser considerado.

El pasado miércoles 15 de mayo, Alianza Lima empató 1-1 con Colo-Colo en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló polémicamente el segundo gol de Hernán Barcos por supuesto fuera de juego, un tanto que habría puesto a Alianza Lima 2-0 arriba.

La publicación de los audios del VAR generó más preguntas que respuestas sobre la decisión de anular el gol del ‘Pirata’.

Podrías leer:

Por ello, este viernes 17 de mayo, Bruno Marioni, director de fútbol de Alianza Lima, se pronunció sobre el gol anulado a Barcos debido a una supuesta posición adelantada de Franco Zanelatto y confirmó que el club ha presentado una queja formal ante la Conmebol.

En una entrevista para el programa en streaming ‘Estudio Fútbol‘, Marioni expresó el malestar y desacuerdo del club con la decisión del VAR en esa jugada.

Además, indicó que cuentan con imágenes que demuestran que Zanelatto no estaba en fuera de juego, razón por la cual han enviado una reclamación para establecer un precedente.

“Hemos enviado un reclamo a la Conmebol. Sabemos que no se recuperarán los puntos, pero queremos sentar un precedente. La tecnología no falla; los errores son humanos porque ellos manejan la tecnología. No culpo a una computadora, porque es operada por seres humanos. Hay un error gravísimo que nos perjudicó mucho y nos privó de seguir soñando como merecía el pueblo blanquiazul“, declaró.