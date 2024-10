Alianza Lima: “No ser pecho frío”

• Cura deja fuerte mensaje a Alianza, en su visita a la Iglesia de Las Nazarenas

Como todos los años, el plantel de Alianza Lima asistió este miércoles 9 de octubre a la iglesia de Las Nazarenas para participar de la misa por el Señor de los Milagros. El cuerpo técnico, jugadores y directivos del club acudieron hasta este reconocido templo para encomendarse al Cristo moreno de cara a los duelos finales por el Torneo Clausura donde todavía siguen en la lucha.

Sin embargo, los futbolistas no esperaban que el padre que ofició la liturgia les dejara un contundente mensaje en la previa de la recta final de la Liga 1. El cura no solamente les pidió mucho corazón y entrega en estos encuentros, sino que les dejó duros calificativos recordando la final que perdieron en la temporada pasada.

“Les tengo un último detalle, si van a jugar la final ponga a los que tengan corazón blanquiazul, no a los que tengan simplemente la camiseta, que sean hinchas de verdad porque el final el año pasado muchos arrugaron en el partido final, demostraron que no eran blanquiazules y este año nos demostraron que no fue así, hay que mirarlos con lupa por sea acaso. El verdadero aliancista la suda, la lucha hasta el final, no se queda parado en la cancha. Tenemos ahora dos grandes referentes, Paolo y Hernán, ustedes tienen la batuta para las nuevas generaciones”, expresó.

Puedes leer:

Sangre fresca. Mariano Soso evalúa incorporar jugadores de la reserva en el último tramo del Clausura

En la emocionante recta final del Torneo Clausura, Alianza Lima se encuentra a solo tres puntos del líder Universitario, y con cuatro partidos decisivos por disputar, el entrenador Mariano Soso ha diseñado un plan para inyectar energía y frescura a su equipo, convocando a cuatro jóvenes promesas de la reserva para fortalecer su plantel y aumentar las posibilidades de alcanzar el título.

Los nombres que tiene en mente para que se sumen a entrenar con el primer equipo, figuran Carlos Gómez, Bassco Soyer, Víctor Guzmán y Jhoao Velásquez.

En la lista de Mariano Soso hay varios jugadores que le sorprendió su madurez deportiva y considera que algunos pasajes de un partido del torneo Clausura, pueden inyectar esa espontaneidad y fútbol que necesita su equipo.