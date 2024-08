Alianza Lima: Prohibido mirar por TV

• Comando técnico de Alianza vio el partido con ADT a través de la señal de televisión y eso no se puede hacer

Durante la transmisión del partido entre los blanquiazules y ADT en Matute por el Torneo Clausura, la periodista Camila Zapata, de L1 MAX, aseguró que cuerpo técnico íntimo -liderado por el entrenador argentino Mariano Soso- estuvo viendo el partido en vivo ante el cuadro tarmeño en el banco de suplentes, algo que, según el reglamento del torneo, se encuentra prohibido. De ser comprobado, los de La Victoria podrían recibir en los próximos días un castigo por lo ocurrido.

Y es que, según el ex árbitro y comentarista de L1 MAX, Winston Reátegui, “en las directrices y en las reglas no está permitido eso. Solamente se permite de todo sistema electrónico de comunicación del cuerpo técnico, solo si es exclusivamente para el bienestar del jugado, pero no para ver el partido”, contó en la transmisión del Alianza Lima y ADT.

De esta manera, Alianza Lima deberá salir a aclarar la situación, ya que de no ser así podría recibir las sanciones correspondientes.

Uno de los jugadores que pasó desapercibido y que a la postre fue sustituido en el entretiempo fue Kevin Quevedo. El flamante refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura, procedente de la Universidad Católica de Ecuador, jugó todo el primer tiempo y registró unas terribles estadísticas en los minutos que estuvo en el campo.

Como se precisó líneas más arriba, Kevin Quevedo disputó todo el primer tiempo y fue sustituido por Matías Succar. El extremo de 27 años no solo tuvo la calificación (6.3) más baja en el empate a cero contra ADT, sino también fue el futbolista con menos toques con el balón en el plantel ‘blanquiazul’: 13.

Hasta Angelo Campos, arquero de Alianza Lima, tocó más veces (22) la pelota que Quevedo. Asimismo, la nueva incorporación no registró remate alguno, ya sea a puerta, desviado o bloqueado. Por último, no ganó ni un duelo por tierra en los tres que sostuvo, según datos recopilados de SofaScore.