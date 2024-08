Carlos Zambrano respondió a los cánticos blanquiazules

Alianza Lima empató 0 a 0 con ADT.

“Queremos jugadores que quieran campeonar”, se escuchó al final del partido de Alianza Lima. El equipo de La Victoria no pudo superar a ADT de Tarma, en el debut de Mariano Soso como entrenador de los blanquiazules, y el encuentro terminó 0-0. Los hinchas comenzaron a expresar su descontento con cánticos dirigidos a los jugadores. Carlos Zambrano comentó sobre las críticas de sus propios seguidores.

Alianza Lima, con trece puntos en el Torneo Clausura, lidera la tabla antes de los partidos de Universitario y Sporting Cristal. Sin embargo, la molestia de todo Matute se hizo sentir. No obstante, el defensor íntimo Zambrano, en una entrevista para L1 MAX, dijo que “desde la tercera fecha han dicho lo mismo. Nos concentramos en lo que quiere hacer el grupo. A veces los resultados se dan, a veces no. Esto es fútbol. Todos queremos ganar, y hay malestar por no sumar los 3 puntos en casa, sabiendo que depende de nosotros. Ahora a pasar página y pensar en el próximo partido”.

Lee más:

Luego de las críticas de sus hinchas, el león aún se mantuvo optimista. “Lamentablemente, cuando no se gana, suceden estas cosas. Es duro no poder ganar en casa. Sabemos que estábamos punteando, pero no sumar los 3 puntos duele mucho. A levantar la cabeza, falta mucho todavía. A pensar positivo para sacar un buen resultado el fin de semana”, mencionó.

Sobre el encuentro contra los tarmeños, indicó lo siguiente: “Los primeros 20 minutos, el grupo estuvo bien. Lamentablemente, no entró la pelota y se hubiera abierto el partido, pero el fútbol es así. Cuando no la metes, te cuesta el partido. Casi al final lo pudimos perder por una desconcentración de la defensa. A seguir trabajando. Hay un camino largo y solo depende de nosotros”.

Cuando la reportera le preguntó sobre el trabajo de Mariano Soso, respondió que todavía el tiempo es muy prematuro. “Tuvimos dos a tres días de trabajo. No sé qué espera la gente o la prensa; no hemos trabajado casi nada. Tenemos dos a tres días de juego, lo cual esperamos plasmarlo en el campo lo más pronto posible, ya que no tenemos tiempo de trabajar. Simplemente, tenemos una semana larga para preparar el partido contra Cristal, que va a ser más duro”, señaló.

Carlos Zambrano ha marcado 3 goles esta temporada, en 14 partidos de la liga peruana. Aunque al inicio del año no iba a formar parte del plantel, sus buenas actuaciones han cambiado eso.

Descubre más: Jeriel De Santis brilla con hat-trick en su debut en España tras dejar Alianza Lima