Universitario de Deportes visita a Huancayo en busca del liderato

Los “cremas” pueden aprovechar el empate entre Alianza Lima y ADT para escalar a los más alto del Clausura

Universitario de Deportes enfrentará un duro desafío en su partido contra Sport Huancayo en calidad de visitante hoy a las 3:15 p.m. en la sexta jornada del Torneo Clausura. Los ‘cremas’ buscarán asegurar los tres puntos y aprovechar el empate entre Alianza Lima y ADT para llegar a lo más alto de la tabla de posiciones.

El conjunto dirigido por Fabián Bustos llega a este encuentro después de vencer por la mínima y en el último minuto a UTC con un gol de Gabriel Costa. Sin embargo, durante los 90 minutos sufrieron la sensible baja del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, quien salió retirado del campo por lesión y no estará disponible para el encuentro en Huancayo.

Universitario de Deportes se encuentra en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 10 unidades. Una victoria permitiría a los ‘cremas’ igualar a Alianza Lima, con 13 unidades, y liderar el campeonato. Sin embargo, también deberá estar atento al partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau, ya que con una derrota o empate de los ‘celestes’ Universitario podría sacarle dos puntos de ventaja.

Por su parte, el ‘Rojo Matador’ consiguió un empate a cero contra Atlético Sullana en su último encuentro. El equipo huancaíno acumula siete puntos y se encuentra en el puesto 13 del Clausura, con dos victorias, dos derrotas y un empate. Misma posición en la que termino en el Torneo Apertura, con 19 unidades.

Quiere su revancha en Ate

Por otro lado, el jugador del ‘Rojo Matador’, Alexi Gómez, brindo declaraciones previas a enfrentar a su ex equipo. “A muchos de los que hemos jugado en Universitario, nos hubiese gustado estar en el centenario”, comentó el jugador de 31 años. Además, expresó su respeto a la institución al asegurar que no celebraría un gol contra ellos y tener su revancha. “No celebro por respeto a Universitario que me ha dado tanto hasta el día que me retire. Me encantaría tener mi revancha”, indicó la ‘Hiena’.

