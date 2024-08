Alexi Gómez desea volver a Universitario

La hiena enfrentará a la “U” el día de mañana.

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo, este domingo 11 de agosto, a las 3:15 de la tarde, por la sexta fecha del Torneo Clausura Liga 1. Tras celebrar su centenario esta semana, el equipo crema ya se encuentra en Huancayo, para enfrentar a un rival que siempre lo complica en la altura. Alexi Gómez declaró algunas palabras acerca del encuentro, dejando el deseo de volver a vestir la camiseta de la “U”.

La hiena mostró su entusiasmo por el encuentro. “Nos preparamos pensando en que vamos a enfrentar a uno de los equipos más importantes del torneo. A muchos de los que hemos jugado en Universitario, nos hubiese gustado estar en el centenario”, indicó Gómez, en una entrevista para L1 Radio. Con estas palabras, resalta el duro encuentro que tendrán y la nostalgia por el cuadro merengue.

El jugador de 31 años no olvida su paso por Universitario y resalta su momento actual. “Estoy en un muy buen momento en mi carrera. Universitario es el último campeón y está puntero. Tienen un buen entrenador. No celebro por respeto a Universitario que me ha dado tanto hasta el día que me retire. Me encantaría tener mi revancha”, señaló, dando a conocer su deseo de volver a la “U”.

Alexi Gómez es recordado por su destacada actuación en 2013, donde salió campeón con Ángel Comizzo. Jugó 123 partidos con Universitario, anotando 22 goles y dando 18 asistencias. Aunque su etapa en el equipo no siempre fue constante, concluyó de buena forma bajo la dirección de Pedro Troglio, en 2017. Sin embargo, tres años después fichó por Alianza Lima, el eterno rival de los de Ate.

El jugador de Sport Huancayo también recordó como fue su llegada a La Victoria. “Pablo Bengoechea me llamó, me dijo que había una oportunidad en Alianza Lima. Me convenció. Estoy agradecido con la gente de Alianza por el 2020, pero lastimosamente no se dieron las cosas como hubiéramos querido. No lo vamos a olvidar jamás. Los únicos responsables somos nosotros”, relató.

