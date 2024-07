Ángel Comizzo expresa su molestia contra los árbitros

Ángel Comizzo, expresa su incomodidad sobre los cobros que viene recibiendo su equipo.

Es conocido lo polémico que puede ser Ángel Comizzo, quien ya es “caserito” en los reclamos en contra de los árbitros y todo lo que lo rodea pero no podemos obviar que sus equipos siempre son bien trabajados y, demuestran en el campo, que son un hueso duro de roer.

Este último fin de semana, Atlético Grau empató a uno con Universitario de Deportes y sobre esto, el técnico piurano declaró lo siguiente: “Se pudo ganar ante la ‘U’, el equipo a partir de los 20 minutos encontró su juego, en el segundo tiempo fuimos muy superiores a la ‘U’. De todas maneras creo que nos quedamos con un sabor amargo porque merecimos más”.

El Grau de Ángel Comizzo, se hace muy fuerte en su fortín y se ve que tienen una clara idea de juego que intentar plasmar en el terreno de juego pero su técnico es constantemente expulsado y tiene que dirigir desde la tribuna y eso es algo contraproducente para el equipo.

“Es difícil asimilar lo que está pasando, es muy difícil, no conozco a los miembros del tribunal de disciplina, me gustaría saber si tienen autoridad moral para no permitirme realizar mi trabajo. Más allá de que me he equivocado, me parece exagerado. Siempre pasa esas cosas aquí, me gustaría saber si ellos se comportan de la mejor manera en su vida privada o profesional para suspenderme de tal forma”, sostuvo Ángel Comizzo.

En esta fecha #3, Atlético Grau visita a Unión Comercio en Moyobamba donde en una muy buena cancha como lo es el Estadio Carlos Vidaurre García, podrán poner el balón al piso, desplegar su mejor juego e imponer condiciones ante un Comercio que viene complicado con el descenso. ¡Que gane el mejor!