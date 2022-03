Pajoy sobre el Alianza Lima 2017: “Ahí no pesaba ningún nombre”

Lionard Pajoy, campeón 2017 con Alianza Lima, recordó su paso por el club de La Victoria

Lionard Pajoy, campeón 2017 con Alianza Lima, recordó su paso por el club de La Victoria. El futbolista colombiano, señaló que le dolió bastante ver descender a Alianza Lima en el 2020.

Señaló que el campeonato de Alianza Lima en el 2017, sus compañeros y él tenían en mente campeonar en ese respectivo año: “Si había que marcar lo hacíamos, si íbamos ganando y había que defender, ahí no pesaba ningún nombre, en muchos partidos terminaba hasta de lateral izquierdo o derecho. Todos la teníamos clara y logramos conseguir el título”, declaró en Menú Deportivo.

El futbolista colombiano llenó de elogios a Pablo Bengochea, ex DT de Blanquiazul: “Pablo le podía hablar a cualquier jugador tranquilamente. Pablo era muy serio en sus decisiones. Él me decía: ‘Pajoy, vas a jugar el domingo y miércoles, pero el otro domingo no vas a jugar, así marques cinco goles no te pongo’ y de verdad no me ponía”.

Pajoy lamentó el descenso de Alianza Lima en el 2020. “Fue un golpe para uno que estuvo dos años en el equipo. Se sintió porque Alianza Lima es un club ordenado, que siempre quiere mejorar y verlo descender fue algo muy triste”.

Finalizó su entrevista hablando sobre la presencia de Cristian Benavente y Jefferson Farfán en Alianza Lima en la actual temporada de la Liga 1 Betsson: “Algo similar está pasando en Colombia, donde están llegando jugadores que jugaron mucho tiempo afuera y eso le está dando a la liga un plus. Se puede ver un fútbol más emocionante”.