Alianza Lima: “Un ‘9’ no es prioridad”, indicó José Bellina

En una entrevista, el gerente deportivo de Alianza Lima, habló sobre el panorama del plantel íntimo para la próxima temporada.

En medio de una entrevista a José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, se pudo conocer algunos detalles de lo que vienen haciendo los íntimos para poder cerrar su plantel a vísperas de iniciar la nueva temporada. Uno de los puntos claves de las palabras del directivo fue que dentro del plantel, no hay necesidad de reforzar la zona del ‘9’.

“No creemos que falte un ‘9’, lo que creemos es que nuestros nueves han tenido que jugar más retrasados en este año. Hay que encontrar soluciones para que ellos puedan desenvolverse de forma más natural, no tan forzada. El ‘9’ no es un puesto que hemos concluido que necesitamos, a veces el mercado de pases da muchas vueltas, pero hoy un ‘9’ no es prioridad. Lo que buscamos principalmente son futbolistas de ataque, interiores más ofensivos, mediapuntas o extremos”, declaró José Bellina en conversación con los “Renegrones”.

Por otro lado, José dejó en claro que la institución mantiene conversaciones con Christian Ramos y Raziel García, por lo que espera cerrar en cuanto antes estos fichajes a miras de iniciar la Liga 1 2022.

“Con Ramos y Raziel hemos tenido avances y buenas conversaciones. Yo creo que, de no haber un problema, deberían estar con nosotros en el 2022”, agregó.