Alianza Lima: Víctor Zegarra no pierde las esperanzas

El exjugador de Alianza Lima, Víctor Zegarra, manifestó sus expectativas del encuentro entre el equipo ´blanquiazul´ y Cusco FC

A pocas horas de que comience la última fecha del Torneo Clausura, Alianza Lima tiene el mayor desafío y el partido más importante de la temporada. Por eso, Víctor Zegarra expresó sus sensaciones del encuentro del domingo y aseguró que las esperanzas aún no están perdidas para llegar a la final por el título nacional junto a Universitario.

El exjugador de Alianza Lima señaló la clave para jugar cada partido importante: «En mi trayectoria dentro del fútbol, que no es poca, he visto de todo y hay que jugarlo hasta el último minuto y los resultados se verán. Hemos tenido algunos compromisos que tuvimos que sacarlos adelante con triunfo y no se pudo”.

Luego manifestó la importancia de enfrentar al equipo de La Victoria: “Alianza es un equipo grande que cada partido es un partido especial, importante de campeonato porque todos se juegan así, quién no se quiere mostrar ante Alianza. Las esperanzas no están perdidas, en el fútbol se ve de todo así que las esperanzas a tope hasta el último minuto«.

Finalmente, Víctor Zegarra se refirió al cariño que recibe por parte de la afición de Alianza Lima: «Es un alimento especial que nos reconozcan cuando salimos después de los partidos. Los hinchas quieren tomarse una foto o que les firme una camiseta y eso te da a entender que no te han olvidado y te hacen vivir el espíritu alegre siempre«.

Alianza Lima aún mantiene sus posibilidades de lograr el Torneo Clausura y llegar a la final por el título nacional. Sin embargo, un triunfo de Universitario obligará al equipo ´blanquiazul´ a meter por lo mínimo ocho goles a Cusco FC.