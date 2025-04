¡ALIANZA Y LA CONMEBOL!

Néstor Gorosito espera que Conmebol levante la sanción de Pablo Ceppelini.

En la previa del infartante clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, Néstor Gorosito, habló sobre las expectativas que tiene para este compromiso pero sin descuidar la racha positiva que se ha cortado en los últimos dos enfrentamientos que tuvo tanto por Liga 1 como por Copa Libertadores.

Sabiendo, además, que en este último torneo tiene ya una baja firmada por los próximos meses pues la Conmebol dio a conocer una sanción contra el futbolista Pablo Ceppelini. “Estamos bien, hemos perdido un partido en uno de los peores partidos desde que estamos nosotros acá. Pero tranquilos y con mucha expectativa en ganar hoy. Estoy enfocado en el partido, todo eso está en manos de los abogados del club y ellos son los que tienen propiedad para hablar. Yo no.”, expresó.

Finalmente, sobre las últimas derrotas ‘Pipo’ aclaró que no está preocupado. “El equipo hasta ahora ha logrado cosas importantes, pero no me parece estar preocupado. Si perdiéramos todos los partidos quizá sí, pero le ganamos a Boca, veníamos ganando partidos, fuimos a un viaje con un equipo atípico. Hay que estar preocupados si las cosas se mantienen en el tiempo, si no, no”, concluyó.

Con el objetivo de guardar a Hernán Barcos para el partido del próximo jueves frente a São Paulo, Paolo Guerrero arrancó de titular en Alianza Lima y fue la principal carta de gol ante Universitario de Deportes. Sin embargo, a pesar de la superioridad numérica de los blanquiazules, el ‘Depredador’ fue bien controlado y no tuvo ningún remate claro que pudiera exigir a Sebastián Britos. Incluso, pudo haberse ido expulsado por un codazo sobre Williams Riveros en el amanecer del encuentro.

“Eso quiero dejarlo claro, ojalá puedan verlo y analizarlo. Últimamente los zagueros, cuando yo salto y abro los brazos, ellos están poniendo la cara en mi codo para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado. Eso es lo que tienen que ver, me parece injusto. Cuando salto, ellos ponen la cara”, sostuvo.