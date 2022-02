Alvaro Ampuero: “Hemos trabajado duro estas semanas”

Alvaro Ampuero, defensa de la Universidad de San Martín, habló tras ganar al Sport Boys por Liga 1 Betsson

Alvaro Ampuero, defensa de la Universidad de San Martín, habló tras ganar al Sport Boys por Liga 1 Betsson. El futbolista nacional destacó el rendimiento de sus compañeros en la campo de juego.

Se mostró feliz porque pudieron tener su primera victoria en está nueva temporada: “Contento porque nos salieron las cosas bien, hemos tenido poco tiempo de trabajo pero hemos trabajado muy duro y el equipo se merecía esto. En esta nueva posición trato de hacerlo lo mejor posible”, dijo a GOLPERU.

Sobre jugar como defensa central en este encuentro: “Ante la necesidad que el equipo recién se está armando, el ‘profe’ me lo comentó y le dije que me podía acomodar ahí. Me siento cómodo donde me toque, de lateral o de central, me siento bien y espero seguir así para ayudar al equipo”.

Asegura que este trabajo mostrado ya viene hace varias semanas y señaló que tienen dos turnos en los entrenamientos: “Hemos trabajado duro estas semanas, hemos tenido muchos dobles turnos. Hoy más que con la ‘U’ se vio más reflejado, lo mostramos en el campo e hicimos los goles que era lo que nos había faltado en el partido anterior”.