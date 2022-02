Ytalo Manzo: “Me hago responsable de la derrota”

Ytalo Manzo, director técnico del Sport Boys, habló tras perder por 2-0 ante la Universidad San Martín en Liga 1 Betsson

Ytalo Manzo, director técnico del Sport Boys, habló tras perder por 2-0 ante la Universidad San Martín en Liga 1 Betsson. El DT rosado se lamentó por perder este partido y ahora él se hace responsable de la derrota.

Aseguró que están muy decepcionados por perder este partido que era vital en la liga: “Hay frustración, molestia, amargura total, fue un partido digno de San Martín, fueron efectivos al 100 por ciento. Nosotros propusimos en el primer tiempo y en el segundo pero no fuimos efectivos, entonces nos vamos con ese sinsabor de haber intentado por todos los medios vulnerar a San Martín pero no lo conseguimos”, dijo a Radio Ovación.

Agregó: “Nos faltó finalizar, hicimos variantes, fuimos ofensivos, lamentablemente no tuvimos ese puntillazo final”.

Sobre las lesiones que perjudicaron en su plantel: “Tuvimos bastantes jugadores lesionados pero no queremos tomar eso como una excusa, me hago responsable de la derrota. Los chicos se dieron al máximo dentro del campo de juego y esperemos se recuperen lo más pronto posible para salir de este momento, que no es crítico pero sí doloroso porque nosotros tenemos el objetivo de pelear cosas grandes”, indicó.

Finalmente prefirió no hablar de los problemas extra futbolísticos. “En los temas administrativos no me voy a meter, cualquier cosa que conteste fuera del terreno de juego va a afectar para bien o para mal”.