Álvaro Gutiérrez: “El orden defensivo que tuvimos fue bueno”

Álvaro Gutiérrez, director técnico de Universitario de Deportes, en conferencia habló tras perder 2-0 ante el Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores. El estratega uruguayo dejó en claro que este encuentro propusieron juego pero no pudieron ante la presión amarilla.

Sobre el estilo de juego que mostraron en la cancha: “El estilo de juego que propusimos, o la táctica que propusimos, no la pudimos lograr. Hicimos la mitad de las cosas bien. En la mitad del libreto, defendimos muy bien, pero después, la otra parte, no, que era el momento en el que recuperábamos la pelota, tratar de tenerla, tratar de incomodar al Barcelona, creando circuitos y girando la pelota. Barcelona es un equipo grande, es un equipo que presiona bien, pero en un determinado momento, dejan de presionar”

Asegura que le gusto la actitud de sus jugadores: “Lo que más me gustó fue la actitud, no tengo nada que reprocharles. Creo que el orden defensivo que tuvimos fue bueno ante un gran equipo. Después hay que mejorar el trato con la pelota y generar más situaciones de gol”

Finalizó su rueda de prensa mencionando que mejoraran este resultado y poder remontar en Lima: “La actitud fue bárbara, la parte defensiva, a no ser por un tiro libre y un cabezazo que fue muy preciso -jugada aislada en el partido-, pero chances claras claras no vi más allá de tiros desde afuera del área y algún cabezazo forzado. Me parece que hicimos la mitad del trabajo bien. Nos queda mejorar el resto”