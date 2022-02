Universitario perdió 2-0 con Barcelona en la ida de la Copa Libertadores

Barcelona de Guayaquil derrotó 2-0 a Universitario de Deportes en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores

Barcelona de Guayaquil derrotó 2-0 a Universitario de Deportes en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. El cuadro crema no pudo superar a su rival y ahora pensará como remontar este encuentro en Lima.

La ‘U’ en su visita a Guayaquil perdió por 2 goles ante un Barcelona que competía como un equipo conocedor de este certamen. Como sabemos Universitario pudo resistir el resultado a cero hasta el final del primer tiempo.

El muro crema no aguantó la presión del cuadro amarillo. A los 60 minutos del segundo tiempo el conjunto local se adelantó en el marcador por 1-0, gracias a un cabezazo de Erick Castillo, quien aprovechó el centro de Leandro Martínez.

Ya casi finalizando este encuentro, a los 80 minutos, Erick Castillo anotó el segundo gol del encuentro, ya que desbordó por derecha y habilitó a Carlos Garcés, aprovechó el rebote y no tuvo inconvenientes para anotar el 2-0. Así finalizó el encuentro 2-0 y ahora la vuelta será este próximo miércoles 2 de marzo en el Estadio Nacional de Lima.

Alvaro Gutiérrez presentó como novedad la inclusión en el once inicial a Roberto Villamarín. Como se sabe el panameño Alberto Quintero fue suspendido y no pudo estar en este encuentro. Hernán Novick no pudo estar tampoco en este compromiso por lesión. La ‘U’ tuvo como principal elemento para generar peligro con el uruguayo Luis Urruti, pero sin trascender sobre la portería contraria.