Álvaro Gutiérrez llegó para convertirse en DT de Universitario

Una nueva era. El estratega uruguayo, Álvaro Gutiérrez, llegó a la capital para convertirse en nuevo director técnico de Universitario de Deportes. El experimentado entrenador fue 4 veces campeón con el Club Nacional de su país. Ahora, tendrá la difícil y privilegiada tarea de llevar a los cremas a obtener la estrella 27.

Gutiérrez dijo lo siguiente tras pisar suelo limeño, primero mostró su gratitud para con quienes lo trajeron a Universitario: “Quiero agradecer a la gente que confió en mí para estar al frente de esta institución. Esperemos estar a la altura. Lo único que puedo prometer, es trabajo”

Además, agregó lo siguiente: “He visto al equipo, pero no tanto como me gustaría. Estuve hablando con Gregorio Pérez y le dije que después del partido lo iba a volver a llamar. Él está super dispuesto, es un super profesional y una gran persona. Por ahí, me podría dar mayores precisiones de lo que es el club y de lo que nosotros buscamos”.

SE VIENE LA COPA PARA LA U:

El nuevo DT de Universitario no pasó por alto la participación de los merengues en la Copa Libertadores de América. Si bien es consciente de que no será una tarea sencilla el enfrentar a SC Barcelona o Montevideo City Torque, dijo sentirse ilusionado con la participación de los cremas en el máximo certamen continental.

El uruguayo dijo lo siguiente sobre la participación de los cremas en la Copa: “Queremos dar pelea y, en la medida de lo posible, llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sabemos que es un escalón grande, pero vamos a ir paso a paso”.