Álvaro Madrid confirmó acercamiento con Universitario

El mediocampista chileno de CD Everton, Álvaro Madrid, fue consultado sobre el interés de Universitario de Deportes.

El club crema sigue preparando su plantel para su centenario. Con el objetivo de conseguir el bicampeonato nacional, Universitario de Deportes está en busca de nuevos refuerzos para la temporada 2024. Asimismo, la ‘U’ quiere romper la mala racha de los equipos peruanos de no poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

A pesar que Universitario no confirmó todavía ninguna incorporación del extranjero, uno de los jugadores interesados es Álvaro Madrid. El mediocampista de CD Everton reconoció en Pelota Parada que el secretario técnico de la ‘U’ se comunicó con él. Asimismo, Madrid admitió que le gustaría ir al campeón peruano y jugar la Copa Libertadores. No obstante, Universitario no ha mandado toadavía una propuesta formal a CD Everton.

Álvaro Madrid es un volante chileno de 28 años con perfil defensivo. Con el CD Everton, Madrid disputó 31 partidos esta temporada entre la liga y la Copa de Chile. El equipo oro y cielo registró 3 goles, 3 asistencias y también 4 tarjetas amarillas.

Los pocos movimientos en el mercado de fichajes de Universitario puede deberse a la situación de Jorge Fossati. El entrenador uruguayo viene siendo tentado por la FPF para dirigir a la Selección Peruana.

