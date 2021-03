Álvaro Morata: “Yo quiero que Cristiano se quede en la Juve”

Álvaro Morata aseguró en ‘El Larguero’ de la Cadena SER que es lógico ver frustrado a Cristiano porque “está acostumbrado a ganar siempre”

El delantero de la Juventus, Álvaro Morata, volvió a la Selección y lo hace con mucha ilusión, como ha dejado claro en ‘El Larguero’ de la Cadena Ser. En una temporada extraña para él, habló de Cristiano, al que le ve frustrado por los resultados. Asimismo, cree que el portugués continuará en el conjunto italiano.

Recuperado del citomegalovirus: “Sí, es una cosa muy normal. La gente habla sin saber. Hay mucha gente que lo tiene, según me ha dicho el doctor. Pasas un día o dos de fiebre, como lo pasó mi hijo, y cuando eres mayor se suele detectar cuando tienes las defensas bajas. No me encontraba bien. Me mareaba en el campo. Llevaba dos o tres partidos que no estaba bien. Pedí ir al hospital, tenía problemas en el dedo, el bazo y el hígado. Entonces tuve que prepararme como si fuera una pretemporada”.

Temporada atípica: “Sí, es bastante raro y duro. Hay veces que paso por casa una vez a la semana. Antes ibas con la familia por ahí y ahora hay que hacer otras cosas. Me he puesto incluso a pintar. Los niños se divierten y crecen muy rápido. A ver si cuando llegue a casa están los coches en el garaje (ríe)”.

Ilusión por ir con la Selección: “Estoy muy cómodo allí en Italia, me siento como en casa, pero volver es siempre una alegría tremenda. Ahora no puedo ver a mucha gente que quiero pero aquí en la Selección también hay un grupo con el que disfruto mucho”.

Los jóvenes que se incorporan a la Selección: “Hay muchas caras nuevas, muchos jóvenes. Ves a Pedri y puedes hablar con él. Con su edad yo estaba más despistado. Se les ve muy maduros. Tanto él como otros, da gusto verles y cómo han reaccionado. Yo cuando venía al principio ni veía la pelota de lo nervioso que estaba”.

Tres ‘rivales asequibles’ por delante: “Creo que pruebas pocas tiene que haber porque en los últimos Mundiales he visto a grandes selecciones que se han quedado fuera. Nadie se acuerda de que Italia tenía delante equipos que a priori parecían menores y se quedaron fuera. No tenemos que pensar en la Eurocopa sino en el grupo. Es verdad que los últimos partidos ante Holanda, Suiza y Alemania perfectamente te los puedes encontrar en unos cuartos, semifinales o final de Eurocopa o Mundial y hay que sacar cosas positivas de los tres. Hay que pensar también en el Mundial, no solo en la Eurocopa”.

El nivel actual de la selección española: “Está Francia, Italia, que siempre es difícil… Holanda, que me gusta mucho… no hay que olvidarse de Bélgica… Portugal siempre esta ahí… Al final lo que tenemos que ver es que no estamos por debajo de ninguna selección pero que nosotros aún no estamos a tope. Hay que enfocarlo con mucha positividad y mucho ánimo. Nosotros no somos peores que ninguna selección. Se vio que ante Alemania les ganamos cuando ellos tenían una delantera de 300 millones de euros”.

Está siendo un año complicado en la Juve: “Pequeños detalles nos dejan fuera contra el Oporto. Es culpa de todos. Si meto yo de cabeza la primera que tengo nos vamos a cuartos. Hay que mirar siempre el lado bueno. Hemos ganado una Supercopa, tenemos la final de Copa contra la Atalanta. Hay que tomarse este año como un año de cambios, muchos cambios. Son cosas que son mejorables y ya está”.

Aluvión de críticas, especialmente a Cristiano: “Nos han criticado a todos pero ninguno del equipo tiene todos los títulos que tiene él. Nos afecta a todos y quien te diga que no, te miente. Soy el primero que sabe que me critican. Él también sabrá que le critican. No tengo por qué decir quién es Cristiano porque ya sabéis quién es”.

Su relación con Cristiano y confidencias sobre su futuro: “Hablamos de todo menos de fútbol. Pasamos mucho tiempo juntos y cuando estamos fuera del campo hablamos de cómo está el mundo. Intentamos evadirnos un poco. Hablamos de la situación de la pandemia en España, en Portugal…”.

Frustración de Cristiano por la situación deportiva de su equipo: “Da esa sensación porque está acostumbrado a lo máximo. No es una cosa de la Juve porque si estuviera en otro equipo estaría igual. Yo le veo feliz ahí pero lo que pasa es que está acostumbrado a ganar y normal que lo esté pasando mal como lo estoy pasando yo, pero él esta contento ahí”.

¿Cristiano en el Real Madrid?: “Nunca lo he pensado. Igual hace 4 o 5 años algún amigo me habría preguntado pero ya saben que no les voy a contestar. Yo quiero que Cristiano se quede en la Juve porque quiero que la Juve tenga los mejores jugadores. Ojalá tenerle cerca o lo que le hiciera más feliz porque me alegraría por él”.

La continuidad de Morata: “Cuando estás cedido, tu opinión cuenta bastante poco. Estaba feliz en el Atleti y estoy feliz en la Juventus. A final del verano me dirán. Estoy feliz aquí. Es el principio de un proyecto nuevo”.

Sus mejores deseos para el Atlético: “Quiero que gane la Liga el Atleti por lo que significa para ellos. Hablo mucho con todos. Le pregunté a Koke que cuántos partidos le quedan para ser el ‘hombre atlético’. Le deseo lo mejor a Koke, a Saúl, a Marcos, a Jan… Cuando estás ahí dentro te das cuenta de lo que significa, de lo que representan”.

Salidas pasadas de Llorente y Suárez: “No termino de creerme que no les quisieran sus equipos. A Marcos seguro que le querían. Marcos no quería en el modo en que le querían. Luis Suárez todo lo que toca va para dentro. Así que espero que sean felices y ganen la Liga”.

Mbappé o Haaland: “Mbappé ha demostrado más que Haaland pero Haaland parece un avión. Son dos tipos diferentes. Haaland dominará el puesto de delantero centro en el mundo. Creo que Mbappé lo hará a todos los niveles porque tiene regate, potencia, tiene calidad y además cuando he hablado con él cuando nos hemos enfrentado me ha demostrado que es un buen chaval”.