Universitario canceló sus entrenamientos y pide suspender la fecha 3

El brote de casos de COVID-19 en Universitario de Deportes obligó a tomar medidas drásticas que espera que también lleve a cabo la Liga 1

Universitario de Deportes solicitó el último lunes a la Federación Peruana de Fútbol la suspensión de la tercera fecha de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson. Porque varios jugadores del primer equipo arrojaron resultados positivos tras las pruebas de descarte de COVID-19 realizadas en los últimos días. Por ello, la institución se vio obligada a cancelar los entrenamientos para evitar que la situación llegue a a mayores. Asimismo, nueve futbolistas son asintomáticos y guardan confinamiento en casa.

“Estamos preocupados por la situación del plantel. Tratamos de tomar las acciones que corresponden porque no solo están involucrados los jugadores, sino sus familias. Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados”, indicó el directivo.

“Pedimos suspender la fecha porque debemos evitar el acercamiento por los contagios. Nuestros rivales han podido resultar afectados y así sucesivamente. Es mejor algunos días de pausa por el contacto permanente en el campo de juego”, explicó Francisco Gonzales.

Por último, la comisión médica de la Liga 1 se encuentra en estos momentos analizando la situación, pero el comportamiento de uno de los capitanes del equipo podría perjudicar a Universitario. El reglamento sanitario señala que, de darse más de cinco positivos en una misma escuadra, se puede pedir la suspensión de un partido, pero siempre y cuando los futbolistas hayan respetado los protocolos.