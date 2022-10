Ancelotti: “Aprendes más con una derrota que con diez victorias seguidas”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no perdió la cabeza tras la derrota. El cuadro blanco se metió a octavos de la Champions

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no perdió la cabeza tras la derrota. El cuadro blanco se metió a octavos de la Champions. A pesar del tropezón, el cuadro más ganador de la Champions League aseguró su pase a los octavos de final de la competencia.

Sobre la forma de afrontar el partido, expresó que: “Hemos jugado de una manera que no queríamos; era mejor tener un bloque más bajo y el partido ha salido al contrario”.

Cambios de sistema y doble pivote: “Teníamos bajas, esto es normal, pero los que han jugado, para mí, han cumplido. El error ha sido al principio del partido, porque con la doble ventaja han jugado como querían: defendiendo, buscando contra porque son muy rápidos delante”.

En ese sentido, agregó que: “Hemos jugado y hemos tenido oportunidades. Hemos tenido un buen control del partido hasta el 3-1. Para remontar tienes que tomar riesgos, los hemos tomado y no nos ha salido bien; no tengo nada que reprochar. Los jugadores en casa no podían jugar, pero estos han ganado muchos partidos”.

MADRID A LA SIGUIENTE RONDA DE LA CHAMPIONS:

Leipzig: Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Nkunku; Silva.

Real Madrid: Courtois; Lucas, Nacho, Militao, Rüdiger; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Asensio, Rodrygo y Vinicius.