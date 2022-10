Ancelotti: “Aprendes más con una derrota que con diez victorias seguidas”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, mostró tranquilidad tras la derrota ante el Leipzig de Alemania. Los blancos perdieron su primer partido en la temporada

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, mostró tranquilidad tras la derrota ante el Leipzig de Alemania. Los blancos perdieron su primer partido en la temporada. A pesar del tropezón, el cuadro más ganador de la Champions League aseguró su pase a los octavos de final de la competencia.

Ancelotti expresó que: “Hemos encajado en dos balones parados y el partido ha entrado en la dinámica que ellos querían, son muy buenos a la contra. La clave han sido esos dos goles a balón parado. Yo no me enfado, es una derrota, nos molesta pero es una derrota que no nos hace mucho daño, tenemos otra oportunidad. No puedo hacer crítica a un equipo que lo ha hecho muy bien hasta ahora”.

Sobre una posible caída de tensión del equipo, reveló que: “No hemos estado atentos al balón parado y a partir de ahí hemos encajado dos goles así, donde somos más contundentes normalmente. Ellos han disfrutado de su mayor cualidad, la contra”.

En ese sentido, agregó que: “Entramos en el partido, intentamos empatar, estuvimos cerca. No he visto falta de actitud o intensidad. La derrota iba a llegar antes o después. Duele porque todas duelen, pero unas menos que otras. Nos queda otra oportunidad para ser primeros”.

CAÍDA BLANCA EN ALEMANIA:

Leipzig: Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Nkunku; Silva.

Real Madrid: Courtois; Lucas, Nacho, Militao, Rüdiger; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Asensio, Rodrygo y Vinicius.