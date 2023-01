Ancelotti: “El Madrid no tiene una identidad clara por la simple razón que no quiere tenerla”

Carlo Ancelotti defendió el juego de su equipo y asegura que no tienen un solo sistema e idea, sino varios para poder adaptarse a las distintas facetas de los partidos

“También lo dijeron el año pasado. El fútbol lo tenemos. A veces lo hacemos bien y a veces menos. El Madrid no tiene una identidad clara por la simple razón que no quiere tenerla. Quiero a un equipo que sabe hacer muchas cosas, no solo una. Y eso me gusta”, señaló Ancelotti.

Además, también analizó a la Real Sociedad, su próximo rival. “La Real está jugando muy bien y tiene buena dinámica. Tenemos que mejorar en la primera parte. Tras lo ocurrido contra el Atleti, es importante hacer un partido completo en lo ofensivo y lo defensivo”.