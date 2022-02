Ancelotti: “Las críticas son bienvenidas, me hacen sentir vivo”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se manifestó días después de quedar eliminado de la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao

No le hace caso a las críticas. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se manifestó días después de quedar eliminado de la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao. El experimentado estratega del conjunto blanco sufrió una avalancha de críticas tras la dura eliminación del certamen español.

Ancelotti dijo lo siguiente sobre las críticas: “Es verdad, pero tengo tantas ganas de ser entrenador del Real Madrid, que la crítica es bienvenida. Es algo normal, la agradezco, porque me hace sentir vivo. Muchas gracias”

Además, agregó que Benzema es una pieza importante del equipo: “Es el pichichi de La Liga, que ha marcado muchos goles… Cualquier equipo, si tuviese a Benzema y le faltase, lo notaría. Pero sin él también hemos ganado partidos, como el Inter, San Sebastián o Elche. Se le puede reemplazar”.

A PUERTAS DE UN GRAN DUELO:

“Carletto” añadió lo siguiente con respecto a Hazard: “No ha pasado nada a nivel personal, tampoco físico, él entrena y está bien. Pero yo tengo que tomar decisiones buscando al mejor equipo. Si no juega es porque prefiero a otro. Él ha jugado los partidos en los que he pensado que podía ser útil, pero no hay nada personal”.

Por último, habló de las rotaciones del club blanco: “Las rotaciones llegan cuando no tienes confianza en un jugador. Cómo he dicho, enero ha sido un mes de enorme exigencia, llena de competiciones y viajes, además de lesiones. Hemos sufrido en enero, no lo hemos afrontado tan bien como diciembre. Ahora entra febrero, un mes clave donde podremos tener a la plantilla más fresca”.